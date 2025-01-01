Аварія на Волині: легковик влетів у бензовоза

На Волині рятувальники ліквідували наслідки зіткнення легковика з бензовозом та запобігли виникненню пожежі на місці автопригоди.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Учора о 20:57 на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Дачне Луцької громади: зіткнулися легковик та вантажний автомобіль, що транспортував пальне, стався витік пального із пошкодженої секції бензовоза.

Внаслідок автопригоди травмувався водій легковика — мешканець Луцька, 1971 р.н., якого з переломами ребер і забоєм чола доставили до лікарні. Після обстеження госпіталізації чоловік не потребував. У салоні також перебував його син, 1994 р.н., який не постраждав.

Рятувальники вжили заходів для запобігання займання: від’єднали клеми акумуляторних батарей в обох транспортних засобах, подали ствол із пінною насадкою для зменшення випарів легкозаймистих рідин та утворення ізолюючого шару. За допомогою електричної мотопомпи перекачали пальне з пошкодженої цистерни до іншого бензовоза, відкачали розлиті нафтопродукти з узбіччя та змили залишки пально-мастильних матеріалів з автодороги.

Рух автодорогою був тимчасово перекритий.

Станом на 05:00 рух відновлено.

Обставини автопригоди з’ясовують правоохоронці.


