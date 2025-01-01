Шахраї видурили у волинянки чималі гроші, обіцяючи «єДопомогу»
Сьогодні, 09:40
Прикра та повчальна історія сталася з 56-річною жителькою міста Горохів Луцького району.
Про це пише Волинь-нова.
Жінка натрапила в соціальних мережах на оголошення про виплату «єДопомога» й повірила, що може легко отримати манну небесну. Схема дурисвіта знову була простою: тільки-но довірлива перейшла за вказаним посиланням, з її кредитної картки ошуканець легко дістав 26 558,09 гривень.
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України та вже вкотре застерігають від поспішних рішень та дій, якщо йдеться про гроші.
