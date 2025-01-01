Шахраї ошукали волинян на понад 118 тисяч гривень
Сьогодні, 17:31
До Луцького та Камінь-Каширського територіальних підрозділів поліції Волині звернулися п’ятеро громадян із заявами про шахрайства.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Загалом аферисти заволоділи коштами потерпілих на суму 118 739 гривень.
За цими фактами розпочали досудові розслідування за ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановили, що зловмисники діяли різними способами:
дві мешканки Луцька, довірившись оголошенням у соціальній мережі, перерахували кошти за мобільний телефон та інші товари, однак замовлення так і не отримали;
ще двоє волинян постраждали від афер під приводом заробітку в мережі;
жителька Луцького району втратила понад 11 тисяч гривень, перейшовши за фішинговим посиланням, після чого з її карткового рахунку було списано гроші.
