Шахраї ошукали волинян на понад 118 тисяч гривень

До Луцького та Камінь-Каширського територіальних підрозділів поліції Волині звернулися п’ятеро громадян із заявами про шахрайства.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Загалом аферисти заволоділи коштами потерпілих на суму 118 739 гривень.За цими фактами розпочали досудові розслідування за ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.Правоохоронці встановили, що зловмисники діяли різними способами:дві мешканки Луцька, довірившись оголошенням у соціальній мережі, перерахували кошти за мобільний телефон та інші товари, однак замовлення так і не отримали;ще двоє волинян постраждали від афер під приводом заробітку в мережі;жителька Луцького району втратила понад 11 тисяч гривень, перейшовши за фішинговим посиланням, після чого з її карткового рахунку було списано гроші.