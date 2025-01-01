У Луцьку затримали п'яного водія

Керував напідпитку: у Луцьку зупинили водія з понад 2 проміле алкоголю.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора в Луцьку, на проспекті Соборності, інспектори зупинили водія автомобіля Fiat, який рухався містом під час дії комендантської години.Під час спілкування патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,06 проміле, що більш ніж у 10 разів перевищує допустиму норму.Інспектори відсторонили водія від керування автомобілем та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.