У Луцьку затримали п'яного водія

У Луцьку затримали п'яного водія
Керував напідпитку: у Луцьку зупинили водія з понад 2 проміле алкоголю.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора в Луцьку, на проспекті Соборності, інспектори зупинили водія автомобіля Fiat, який рухався містом під час дії комендантської години.

Під час спілкування патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,06 проміле, що більш ніж у 10 разів перевищує допустиму норму.
У Луцьку затримали п'яного водія

Інспектори відсторонили водія від керування автомобілем та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 16:02
Серед загиблих в Одесі через сильну зливу - 23-річна працівниця ОДА
Сьогодні, 15:31
У Луцькій громаді в останню дорогу провели Героя Миколу Харічева
Сьогодні, 15:07
Сьогодні Росія провела наймасштабнішу атаку на газовидобувну сферу за весь час війни
Сьогодні, 14:40
Підлітки, які принижували українця у Вроцлаві, також були з України
Сьогодні, 14:05
Медіа
відео
1/8