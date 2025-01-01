У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 16:02
Керував напідпитку: у Луцьку зупинили водія з понад 2 проміле алкоголю.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора в Луцьку, на проспекті Соборності, інспектори зупинили водія автомобіля Fiat, який рухався містом під час дії комендантської години.
Під час спілкування патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,06 проміле, що більш ніж у 10 разів перевищує допустиму норму.
Інспектори відсторонили водія від керування автомобілем та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора в Луцьку, на проспекті Соборності, інспектори зупинили водія автомобіля Fiat, який рухався містом під час дії комендантської години.
Під час спілкування патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,06 проміле, що більш ніж у 10 разів перевищує допустиму норму.
Інспектори відсторонили водія від керування автомобілем та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 16:02
У Луцькій громаді в останню дорогу провели Героя Миколу Харічева
Сьогодні, 15:07
Сьогодні Росія провела наймасштабнішу атаку на газовидобувну сферу за весь час війни
Сьогодні, 14:40