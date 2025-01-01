У Луцькій громаді в останню дорогу провели Героя Миколу Харічева

Харічева Миколу Олександровича (27.10.1981 року народження).



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Герой загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торське Донецької області.



На відспівування військовослужбовця до храму прийшов секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, родина, побратими та знайомі.



Поховали Героя на кладовищі села Рованці.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





