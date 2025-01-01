У Луцькій громаді в останню дорогу провели Героя Миколу Харічева

У Луцькій громаді в останню дорогу провели Героя Миколу Харічева
Сьогодні у Свято-Пантелеймонівському храмі села Рованці відспівали військовослужбовця Харічева Миколу Олександровича (27.10.1981 року народження).

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Герой загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торське Донецької області.

На відспівування військовослужбовця до храму прийшов секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко, родина, побратими та знайомі.

Поховали Героя на кладовищі села Рованці.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

У Луцькій громаді в останню дорогу провели Героя Миколу Харічева
У Луцькій громаді в останню дорогу провели Героя Миколу Харічева
У Луцькій громаді в останню дорогу провели Героя Миколу Харічева

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 16:02
Серед загиблих в Одесі через сильну зливу - 23-річна працівниця ОДА
Сьогодні, 15:31
У Луцькій громаді в останню дорогу провели Героя Миколу Харічева
Сьогодні, 15:07
Сьогодні Росія провела наймасштабнішу атаку на газовидобувну сферу за весь час війни
Сьогодні, 14:40
Підлітки, які принижували українця у Вроцлаві, також були з України
Сьогодні, 14:05
Медіа
відео
1/8