Серед загиблих в Одесі через сильну зливу - 23-річна працівниця ОДА

Надія Мишей.



Про це повідомили на Facebook-сторінці Одеської обласної державної адміністрації, пише



«30 вересня ввечері вона перестала виходити на зв’язок після 19:00. Інформація про зникнення поширювалася в соціальних мережах. Дякуємо всім, хто відгукнувся і намагався допомогти у пошуках», — йдеться в дописі.



Надія загинула імовірно через сильну зливу, через яку затопило вулиці Одеси 30 вересня та внаслідок якої загалом загинуло 10 людей.



Тіло дівчини знайшли у провулку Сергія Ейзенштейна.



«З поваги до батьків Надії, які перебували за кордоном, ми повідомляємо про цю втрату лише тепер. Щирі співчуття родині Надії, друзям і всім, хто її знав», — додали в ОДА.



Нагадаємо, 30 вересня в Одесі випала 1,5-місячна норма опадів. Внаслідок цього затопило вулиці міста. Сотні людей опинилися заручниками негоди. Надзвичайники врятували понад 380 одеситів. 2 жовтня завершилися пошукові роботи після сильної зливи, проте роботи по ліквідації наслідків негоди ще тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 вересня в Одесі трагічно загинула 23-річна працівниця Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністраціїПро це повідомили на Facebook-сторінці Одеської обласної державної адміністрації, пише nv.ua «30 вересня ввечері вона перестала виходити на зв’язок після 19:00. Інформація про зникнення поширювалася в соціальних мережах. Дякуємо всім, хто відгукнувся і намагався допомогти у пошуках», — йдеться в дописі.Надія загинула імовірно через сильну зливу, через яку затопило вулиці Одеси 30 вересня та внаслідок якої загалом загинуло 10 людей.Тіло дівчини знайшли у провулку Сергія Ейзенштейна.«З поваги до батьків Надії, які перебували за кордоном, ми повідомляємо про цю втрату лише тепер. Щирі співчуття родині Надії, друзям і всім, хто її знав», — додали в ОДА.Нагадаємо, 30 вересня в Одесі випала 1,5-місячна норма опадів. Внаслідок цього затопило вулиці міста. Сотні людей опинилися заручниками негоди. Надзвичайники врятували понад 380 одеситів. 2 жовтня завершилися пошукові роботи після сильної зливи, проте роботи по ліквідації наслідків негоди ще тривають.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію