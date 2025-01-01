Серед загиблих в Одесі через сильну зливу - 23-річна працівниця ОДА

Серед загиблих в Одесі через сильну зливу - 23-річна працівниця ОДА
30 вересня в Одесі трагічно загинула 23-річна працівниця Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації Надія Мишей.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Одеської обласної державної адміністрації, пише nv.ua.

«30 вересня ввечері вона перестала виходити на зв’язок після 19:00. Інформація про зникнення поширювалася в соціальних мережах. Дякуємо всім, хто відгукнувся і намагався допомогти у пошуках», — йдеться в дописі.

Надія загинула імовірно через сильну зливу, через яку затопило вулиці Одеси 30 вересня та внаслідок якої загалом загинуло 10 людей.

Тіло дівчини знайшли у провулку Сергія Ейзенштейна.

«З поваги до батьків Надії, які перебували за кордоном, ми повідомляємо про цю втрату лише тепер. Щирі співчуття родині Надії, друзям і всім, хто її знав», — додали в ОДА.

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі випала 1,5-місячна норма опадів. Внаслідок цього затопило вулиці міста. Сотні людей опинилися заручниками негоди. Надзвичайники врятували понад 380 одеситів. 2 жовтня завершилися пошукові роботи після сильної зливи, проте роботи по ліквідації наслідків негоди ще тривають.

