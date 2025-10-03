Нова схема для ухилянтів: СБУ та прикордонники затримали посадовця Мін'юсту





Про це



За даними слідства, заступник начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції організував схему отримання неправомірної вигоди від військовозобовʼязаних чоловіків.



Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але за даними УП, йдеться про заступника начальника управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області - начальника відділу Юрія Бучацького.



В ОГП кажуть, що за 20 тисяч доларів чиновник пропонував військовозобовʼязаним вирішити питання зняття з військового обліку та зняття з розшуку, посилаючись на особисті звʼязки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також в медичній установі. В останній мали видавати "потрібні" висновки про незадовільний стан здоровʼя.



У вересні цього року посадовець одержав першу частину коштів у сумі 7,5 тисячі доларів США. Під час передачі наступної частини правоохоронці затримали його.



Посадовцю Мінюсту інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369-2 КК України (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період та одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).



Прокурори підготували клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.



У межах кримінального провадження проводиться перевірка та встановлення інших осіб, причетних до протиправної схеми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За підозрою в організації незаконної схеми для ухилянтів правоохоронці затримали посадовця Міністерства юстиції, прокурори клопочуть про його арешт.Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах, СБУ.За даними слідства, заступник начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції організував схему отримання неправомірної вигоди від військовозобовʼязаних чоловіків.Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але за даними УП, йдеться про заступника начальника управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області - начальника відділуВ ОГП кажуть, що за 20 тисяч доларів чиновник пропонував військовозобовʼязаним вирішити питання зняття з військового обліку та зняття з розшуку, посилаючись на особисті звʼязки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також в медичній установі. В останній мали видавати "потрібні" висновки про незадовільний стан здоровʼя.У вересні цього року посадовець одержав першу частину коштів у сумі 7,5 тисячі доларів США. Під час передачі наступної частини правоохоронці затримали його.Посадовцю Мінюсту інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369-2 КК України (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період та одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).Прокурори підготували клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.У межах кримінального провадження проводиться перевірка та встановлення інших осіб, причетних до протиправної схеми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію