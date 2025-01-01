У Луцьку повідомили про підозру лікарю, через дії якого постраждала 45-річна жінка
Сьогодні, 18:09
Лікарю у Луцьку повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури завідувачу відділення Луцького клінічного пологового будинку повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України).
Встановлено, що у березні 2024 року внаслідок неправильного лікування у 45-річної пацієнтки виникли ускладнення, що призвели до хірургічного втручання, через яке жінка втратила репродуктивну функцію.
Вирішується питання про відсторонення завідувача відділення від посади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури завідувачу відділення Луцького клінічного пологового будинку повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України).
Встановлено, що у березні 2024 року внаслідок неправильного лікування у 45-річної пацієнтки виникли ускладнення, що призвели до хірургічного втручання, через яке жінка втратила репродуктивну функцію.
Вирішується питання про відсторонення завідувача відділення від посади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку повідомили про підозру лікарю, через дії якого постраждала 45-річна жінка
Сьогодні, 18:09
Шахраї ошукали волинян на понад 118 тисяч гривень
Сьогодні, 17:31
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 16:02