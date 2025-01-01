У Луцьку повідомили про підозру лікарю, через дії якого постраждала 45-річна жінка

Лікарю у Луцьку повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури завідувачу відділення Луцького клінічного пологового будинку повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України).

Встановлено, що у березні 2024 року внаслідок неправильного лікування у 45-річної пацієнтки виникли ускладнення, що призвели до хірургічного втручання, через яке жінка втратила репродуктивну функцію.

Вирішується питання про відсторонення завідувача відділення від посади.

