На Куп'янському напрямку бійці волинської бригади знищили російський танк





Також бійці батальйону безпілотних систем "Сапсан" поцілили у автомобіль "Баггі", систему радіоелектронної боротьби і чотири дрони, які називають "ждунами", пише



На відео, оприлюдненому на сторінці бригади видно, що знищені танк, РЕБ і авто були замасковані у лісі.



Довідково: за даними Генштабу ЗСУ, за добу 2 жовтня на Куп'янському напрямку відбулося три атаки армії РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 3 жовтня воїни 14-ї окремої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку, знищили російський танк Т-62М.Також бійці батальйону безпілотних систем "Сапсан" поцілили у автомобіль "Баггі", систему радіоелектронної боротьби і чотири дрони, які називають "ждунами", пише Суспільне На відео, оприлюдненому на сторінці бригади видно, що знищені танк, РЕБ і авто були замасковані у лісі.за даними Генштабу ЗСУ, за добу 2 жовтня на Куп'янському напрямку відбулося три атаки армії РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію