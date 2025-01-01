На Куп'янському напрямку бійці волинської бригади знищили російський танк

У ніч на 3 жовтня воїни 14-ї окремої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку, знищили російський танк Т-62М.

Також бійці батальйону безпілотних систем "Сапсан" поцілили у автомобіль "Баггі", систему радіоелектронної боротьби і чотири дрони, які називають "ждунами", пише Суспільне.

На відео, оприлюдненому на сторінці бригади видно, що знищені танк, РЕБ і авто були замасковані у лісі.

Довідково: за даними Генштабу ЗСУ, за добу 2 жовтня на Куп'янському напрямку відбулося три атаки армії РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

