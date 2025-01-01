Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»

З нагоди Дня працівників освіти директора Гіркополонківського ліцею Боратинської сільської радивідзначено державною нагородою та присвоєно почесне званняПро це стало відомо з Указу Президента України№742/2025, який опублікували сьогодні, 3 жовтня, 2025 року.«За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм постановляю:Присвоїти почесні звання - МАЦЯЛЦІ Василю Івановичу — учителеві, директору Комунального закладу загальної середньої освіти «Гіркополонківський ліцей Боратинської сільської ради», Волинська область», - йдеться в тексті указу.Педагог за покликанням, Василь Іванович присвятив понад 40 років свого життя служінню освітній справі і рідній школі у селі Гірка Полонка. У громаді та далеко за її межами його знають не тільки як педагога, а й як історика і краєзнавця, талановитого співака та справжнього патріота.