Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»

З нагоди Дня працівників освіти директора Гіркополонківського ліцею Боратинської сільської ради Мацялку Василя Івановича відзначено державною нагородою та присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Про це стало відомо з Указу Президента України Володимира Зеленського №742/2025, який опублікували сьогодні, 3 жовтня, 2025 року.

«За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм постановляю:

Присвоїти почесні звання - МАЦЯЛЦІ Василю Івановичу — учителеві, директору Комунального закладу загальної середньої освіти «Гіркополонківський ліцей Боратинської сільської ради», Волинська область», - йдеться в тексті указу.

Педагог за покликанням, Василь Іванович присвятив понад 40 років свого життя служінню освітній справі і рідній школі у селі Гірка Полонка. У громаді та далеко за її межами його знають не тільки як педагога, а й як історика і краєзнавця, талановитого співака та справжнього патріота.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost щиро вітає Вас, Василю Івановичу !

Це високе визнання — гідна оцінка Вашого професіоналізму, самовідданої праці, невтомного пошуку й щирої любові до своєї справи.

Ви — приклад справжнього педагога, який надихає, веде за собою, формує покоління свідомих, освічених і добрих людей.

Нехай це звання стане ще одним важливим кроком на шляху до нових звершень. Бажаємо Вам міцного здоров’я, натхнення, підтримки однодумців, вдячних учнів і подальших професійних успіхів!

