Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 4 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 4 жовтня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер вночі північно-східний, вдень південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 12-14° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер вночі північно-східний, вдень південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°, вдень 9-14° тепла.

