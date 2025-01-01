Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 4 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 4 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер вночі північно-східний, вдень південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 12-14° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер вночі північно-східний, вдень південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°, вдень 9-14° тепла.
