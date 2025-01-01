Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 4 жовтня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 4 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 4 жовтня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер вночі північно-східний, вдень південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 12-14° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер вночі північно-східний, вдень південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°, вдень 9-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підтвердили загибель у бою майстер-сержанта з Волині Володимира Губарика
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 4 жовтня
Сьогодні, 20:00
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Сьогодні, 19:39
На Куп'янському напрямку бійці волинської бригади знищили російський танк
Сьогодні, 19:07
У Луцьку повідомили про підозру лікарю, через дії якого постраждала 45-річна жінка
Сьогодні, 18:09
Медіа
відео
1/8