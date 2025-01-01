Підтвердили загибель у бою майстер-сержанта з Волині Володимира Губарика

Підтвердили загибель у бою майстер-сержанта з Волині Володимира Губарика
На Волинь знову надійшла страшна звістка про втрату воїна-краянина. У Любешівській громаді підтвердили загибель Володимира Губарика.

Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.

"На жаль, сьогодні стало відомо про загибель ще одного нашого Героя, який вважався безвісти зниклим. До рідного дому на щиті повернеться майстер-сержант 6-го прикордонного Волинського загону ГУБАРИК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1987 року народження, житель селища Любешів. Боєць загинув 16 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині", - йдеться у повідомленні на сторінці селищного голови.

Колектив Інфрмаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

