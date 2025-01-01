30 онуків, правнуків та праправнуків: бабуся з Волині святкує свій 109 день народження

109-й день народження довгожительки Чарторийська: громада вітає Катерину Карпівну Коць.

3 жовтня 2025 року, особливий день для села Чарторийськ та всієї Маневицької громади, - повідомляють у Маневицькій селищній раді.

Свою 109-ту річницю від Дня народження святкує довгожителька села – Катерина Карпівна Коць, залишаючи за плечима більше століття спогадів, історій та безцінного життєвого досвіду.

Життєвий шлях іменинниці був непростим, сповненим викликів та випробувань. Та попри все Катерина Карпівна зуміла зберегти душевне тепло, мудрість і любов до своїх рідних. Разом із чоловіком вона виховала трьох чудових доньок, а нині її велика родина – це справжня спадщина для наступних поколінь: 9 онуків, 11 правнуків і 10 праправнуків.

З нагоди цього визначного ювілею директор Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Маневицької селищної ради Григорій Бас та діловод села Чарторийськ Надія Сахнюк завітали до Катерини Карпівни, щоб особисто привітати її зі святом. У своєму теплій промові вони побажали ювілярці міцного здоров’я, родинного тепла та рясних Божих благословінь.

Григорій Бас вручив іменинниці квіти, пам’ятний подарунок та передав щирі вітання від Маневицького селищного голови Олександра Гаврилюка та всіх жителів громади.

