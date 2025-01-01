У ніч з 3 на 4 жовтня не працюватиме ПриватБанк
Сьогодні, 23:19
У ніч на 4 жовтня 2025 року Приватбанк проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру. Через це можливість оплати банківськими картками буде поставлена на паузу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Приватбанку.
У Приватбанку зазначили, що у період проведення робіт 4 жовтня з 00:05 і до 6:30 години ранку, банк призупинить проведення операцій з картками.
"Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – наголосили представники банку.
Там також підкреслили, що зазвичай регламентні роботи проводять у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.
"Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками – радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!" – зазначили у Приватбанку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Приватбанку.
У Приватбанку зазначили, що у період проведення робіт 4 жовтня з 00:05 і до 6:30 години ранку, банк призупинить проведення операцій з картками.
"Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – наголосили представники банку.
Там також підкреслили, що зазвичай регламентні роботи проводять у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.
"Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками – радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!" – зазначили у Приватбанку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У ніч з 3 на 4 жовтня не працюватиме ПриватБанк
Сьогодні, 23:19
У Луцькій громаді відзначили преміями 80 вчителів. ФОТО
Сьогодні, 22:38
30 онуків, правнуків та праправнуків: бабуся з Волині святкує свій 109 день народження
Сьогодні, 21:57
У школах Луцька почнуть встановлення питних фонтанчиків. ФОТО
Сьогодні, 21:16