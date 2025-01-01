У ніч з 3 на 4 жовтня не працюватиме ПриватБанк





Про це повідомляє



У Приватбанку зазначили, що у період проведення робіт 4 жовтня з 00:05 і до 6:30 години ранку, банк призупинить проведення операцій з картками.



"Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – наголосили представники банку.



Там також підкреслили, що зазвичай регламентні роботи проводять у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.



"Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками – радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!" – зазначили у Приватбанку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 4 жовтня 2025 року Приватбанк проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру. Через це можливість оплати банківськими картками буде поставлена на паузу.Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Приватбанку.У Приватбанку зазначили, що у період проведення робіт 4 жовтня з 00:05 і до 6:30 години ранку, банк призупинить проведення операцій з картками."Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – наголосили представники банку.Там також підкреслили, що зазвичай регламентні роботи проводять у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій."Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками – радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!" – зазначили у Приватбанку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію