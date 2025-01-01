У Луцькій громаді відзначили преміями 80 вчителів. ФОТО

Міський головапривітав освітян Луцької громади із професійним святом, яке в Україні цього року буде відзначатися 5 жовтня.Напередодні Дня працівників освіти вчителів та вихователів вшановували у Палаці учнівської молоді на заході “Від серця до серця – з любов’ю до педагогів”, - повідомили у Луцькраді.Сьогодні освітянська спільнота Луцької громади налічує 4000 педагогічних працівників. Четвертий рік поспіль вони працюють в умовах воєнного стану – навчають і одночасно дбають про безпеку дітей. Міський голова наголосив, що місцева влада високо цінує роботу освітян, особливо зараз, в умовах щоденних викликів.“Щиро бажаю вам вдячності і розуміння від учнів. Міцного здоров’я, добра та злагоди в родинах. У своїй роботі вчителі багато уваги і тепла віддають чужим дітям, а власні родини нерідко залишаються обділеними. Тому нехай ваші сім’ї будуть щасливими, а тепло, добро і увага, яку ви даруєте своїм учням, нехай повернеться до вас сторицею”, – сказав міський голова.Кращим працівникам освіти Луцької громади Ігор Поліщук вручив свідоцтва про премію “Успішний педагог”. Її сума становить 15 тис. грн. Крім того, ряд вчителів та вихователів отримали свідоцтва лауреатів іменної премії міського голови та лауреата стипендії міського голови. Загалом премії з нагоди свята отримали 80 працівників освіти.