У школах Луцька почнуть встановлення питних фонтанчиків. ФОТО





Про це повідомляють у КП "Луцькводоканал".



Вже 3 жовтня підприємство отримало всі необхідні комплекти обладнання: станції доочистки води та сучасні питні фонтанчики, які найближчим часом будуть змонтовані у 15 загальноосвітніх школах та одному закладі охорони здоров’я.



Монтажні роботи стартують наступного тижня і поетапно охоплять усі заплановані заклади. Завдяки цьому діти та працівники харчоблоків зможуть користуватися спеціально очищеною водою для пиття та приготування їжі.

Команда КП «Луцькводоканал» за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Луцької міської ради розпочинає реалізацію проєкту із забезпечення навчальних закладів якісною питною водою.

