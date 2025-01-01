4 жовтня на Волині: гортаючи календар

4 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує директор будівельної компанії "Інвестор", депутат Луцької міської ради Андрій Разумовський (на фото).

Також 4 жовтня особисте свято відзначають головний редактор газети «Вісник+К» Євген Хотимчук та учасниця ХХХІ літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ірина Климець.

За православним календарем 4 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Василем, Володимиром, Дмитром, Михайлом, Степаном, Веронікою.

Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров’я, любові, натхнення та професійних успіхів.

Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
