4 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує директор будівельної компанії "Інвестор", депутат Луцької міської ради Андрій Разумовський (на фото).
Також 4 жовтня особисте свято відзначають головний редактор газети «Вісник+К» Євген Хотимчук та учасниця ХХХІ літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ірина Климець.
За православним календарем 4 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Василем, Володимиром, Дмитром, Михайлом, Степаном, Веронікою.
Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров’я, любові, натхнення та професійних успіхів.
