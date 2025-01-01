4 жовтня на Волині: гортаючи календар

Андрій Разумовський (на фото).



Також 4 жовтня особисте свято відзначають головний редактор газети «Вісник+К» Євген Хотимчук та учасниця ХХХІ літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ірина Климець.



За православним календарем 4 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Василем, Володимиром, Дмитром, Михайлом, Степаном, Веронікою.



Іменинникам цього дня зичимо міцного здоров’я, любові, натхнення та професійних успіхів.

