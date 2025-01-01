У волинській лікарні почали подачу тепла
Сьогодні, 01:15
У Нововолинській центральній міській лікарні розпочали подачу тепла.
Причиною стало погіршення погодних умов, - йдеться на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні.
"Це забезпечить комфортні умови для перебування пацієнтів і роботи медичного персоналу. Опалення запустили відповідно до рішення виконавчого комітету №940 від 3 жовтня 2025 року", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, опалювальний сезон у громаді офіційно розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8°C або нижче.
