У волинській лікарні почали подачу тепла
У Нововолинській центральній міській лікарні розпочали подачу тепла.

Причиною стало погіршення погодних умов, - йдеться на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні.

"Це забезпечить комфортні умови для перебування пацієнтів і роботи медичного персоналу. Опалення запустили відповідно до рішення виконавчого комітету №940 від 3 жовтня 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, опалювальний сезон у громаді офіційно розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8°C або нижче.

