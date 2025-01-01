На Волині відбудеться футбольний турнір серед ветеранів

На Волині відбудеться футбольний турнір серед ветеранів
6 грудня 2025 року у місті Ковель відбудеться турнір Волинської області з мініфутболу, присвячений Дню Збройних Сил України.

Про це повідомили в Устилузькій громаді.

У турнірі змагатимуться команди, сформовані виключно з учасників бойових дій.

Такий турнір має на меті вшанування українських захисників, підтримку ветеранів війни, популяризацію спорту та зміцнення соціальної згуртованості, а також розбудову ветеранського спорту в області.

"Якщо Ви є учасником бойових дій та маєте бажання взяти участь просимо повідомити за номером телефону – 0934451279 до 10 жовтня 2025 року", - йдеться у дописі на сторінці Устилузької громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, футбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відбудеться футбольний турнір серед ветеранів
Сьогодні, 03:41
У воллинській лікарні почали подачу тепла
Сьогодні, 01:15
4 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У ніч з 3 на 4 жовтня не працюватиме ПриватБанк
03 жовтня, 23:19
У Луцькій громаді відзначили преміями 80 вчителів. ФОТО
03 жовтня, 22:38
Медіа
відео
1/8