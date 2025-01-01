На Волині відбудеться футбольний турнір серед ветеранів

6 грудня 2025 року у місті Ковель відбудеться турнір Волинської області з мініфутболу, присвячений Дню Збройних Сил України.Про це повідомили в Устилузькій громаді.У турнірі змагатимуться команди, сформовані виключно з учасників бойових дій.Такий турнір має на меті вшанування українських захисників, підтримку ветеранів війни, популяризацію спорту та зміцнення соціальної згуртованості, а також розбудову ветеранського спорту в області."Якщо Ви є учасником бойових дій та маєте бажання взяти участь просимо повідомити за номером телефону – 0934451279 до 10 жовтня 2025 року", - йдеться у дописі на сторінці Устилузької громади.