На Волині відбудеться футбольний турнір серед ветеранів
Сьогодні, 03:41
6 грудня 2025 року у місті Ковель відбудеться турнір Волинської області з мініфутболу, присвячений Дню Збройних Сил України.
Про це повідомили в Устилузькій громаді.
У турнірі змагатимуться команди, сформовані виключно з учасників бойових дій.
Такий турнір має на меті вшанування українських захисників, підтримку ветеранів війни, популяризацію спорту та зміцнення соціальної згуртованості, а також розбудову ветеранського спорту в області.
"Якщо Ви є учасником бойових дій та маєте бажання взяти участь просимо повідомити за номером телефону – 0934451279 до 10 жовтня 2025 року", - йдеться у дописі на сторінці Устилузької громади.
