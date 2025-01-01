На Волині в неділю попрощаються з Героєм Олександром Ходачкевичем
Сьогодні, 05:28
У неділю, 5 жовтня, орієнтовно о 13-00 год., в Горохові біля Символічного Хреста-пам’ятника «Борцям за волю України» громада віддасть останню шану загиблому Герою - ХОДАЧКЕВИЧУ Олександру Миколайовичу, жителю міста Горохів.
Про це повідомили у Горохівській міській раді.
Життя захисника обірвалося на Дніпропетровщині від травм, не сумісних з життям, отриманих у боротьбі за нашу волю, за незалежність, за мир для рідної землі.
Після спільної молитви похоронний кортеж пройде центральною частиною міста до Свято-Вознесенського храму, де відбудеться чин похорону. Поховають Олександра на місцевому кладовищі.
"У ці скорботні дні щиро співчуваємо рідним і близьким. Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе та схиляємо голову в глибокій скорботі. Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій душі Олександра. Просимо жителів Горохівської громади прийти та віддати шану Герою, провівши його в останню земну дорогу, схилити голови перед мужнім воїном, який захищав Україну та всіх нас", - йдеться у дописі на сторінці міськради.
03,04,05 жовтня в громаді оголошено днями жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Горохівській міській раді.
Життя захисника обірвалося на Дніпропетровщині від травм, не сумісних з життям, отриманих у боротьбі за нашу волю, за незалежність, за мир для рідної землі.
Після спільної молитви похоронний кортеж пройде центральною частиною міста до Свято-Вознесенського храму, де відбудеться чин похорону. Поховають Олександра на місцевому кладовищі.
"У ці скорботні дні щиро співчуваємо рідним і близьким. Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе та схиляємо голову в глибокій скорботі. Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій душі Олександра. Просимо жителів Горохівської громади прийти та віддати шану Герою, провівши його в останню земну дорогу, схилити голови перед мужнім воїном, який захищав Україну та всіх нас", - йдеться у дописі на сторінці міськради.
03,04,05 жовтня в громаді оголошено днями жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині в неділю попрощаються з Героєм Олександром Ходачкевичем
Сьогодні, 05:28
На Волині відбудеться футбольний турнір серед ветеранів
Сьогодні, 03:41
У воллинській лікарні почали подачу тепла
Сьогодні, 01:15
4 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У ніч з 3 на 4 жовтня не працюватиме ПриватБанк
03 жовтня, 23:19