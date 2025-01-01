На Волині в неділю попрощаються з Героєм Олександром Ходачкевичем

У неділю, 5 жовтня, орієнтовно о 13-00 год., в Горохові біля Символічного Хреста-пам’ятника «Борцям за волю України» громада віддасть останню шану загиблому Герою -, жителю міста Горохів.Про це повідомили у Горохівській міській раді.Життя захисника обірвалося на Дніпропетровщині від травм, не сумісних з життям, отриманих у боротьбі за нашу волю, за незалежність, за мир для рідної землі.Після спільної молитви похоронний кортеж пройде центральною частиною міста до Свято-Вознесенського храму, де відбудеться чин похорону. Поховають Олександра на місцевому кладовищі."У ці скорботні дні щиро співчуваємо рідним і близьким. Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе та схиляємо голову в глибокій скорботі. Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій душі Олександра. Просимо жителів Горохівської громади прийти та віддати шану Герою, провівши його в останню земну дорогу, схилити голови перед мужнім воїном, який захищав Україну та всіх нас", - йдеться у дописі на сторінці міськради.03,04,05 жовтня в громаді оголошено днями жалоби.