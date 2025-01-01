Що на Волині робитимуть зі скаженими лисицями, популяція яких збільшується

У Волинській обласній раді відбулося засідання екологічної комісії Волинської обласної ради, під час якого обговорили проблему збільшення популяції лисиць, які переносять сказ.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

На засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального використання природних ресурсів розглянули питання протидії сказу у Волинській області. Участь у заході взяли депутати, представники Головного управління Держпродспоживслужби, лісового та мисливського господарства, агропромислового комплексу, а також користувачі мисливських угідь.

Обговорення було зумовлене критичною епізоотичною ситуацією: популяція диких хижаків, передусім лисиці червоної, значно зросла через обмеження полювання в умовах воєнного стану. Це призвело до збільшення неблагополучних пунктів по сказу, випадків проникнення тварин до домогосподарств та загроз для життя людей і свійських тварин.

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби Володимир Коваль зазначив, що через великі площі і чисельність тварин пероральна вакцинація малоефективна, а авіаційне щеплення наразі неможливе.

Ефективним заходом визначено зменшення чисельності кількості диких м’ясоїдних тварин. Комісія рекомендувала Північно-Західному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства витребувати заявки на проведення санітарного відстрілу, визначити райони та терміни його проведення, сформувати групи за участю представників Держпродспоживслужби та погодити заходи з військовими підрозділами.

