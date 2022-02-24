Росія втратила за добу багато особового складу та техніки: основні цифри
Сьогодні, 09:15
На 4 жовтня Генштаб ЗСУ оновив дані про бойові втрати противника. Інформація охоплює період з 24 лютого 2022 року і відображає втрати особового складу, техніки та озброєння.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
На 4 жовтня Генштаб ЗСУ опублікував оновлені дані щодо бойових втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення. Зазначається, що систематичні удари та ефективні оборонні операції українських військ продовжують завдавати значних втрат за всіма категоріями особового складу і техніки ворога.
Особливо серйозних втрат противник зазнав у бронетанковій техніці, безпілотниках та артилерійських системах, що відображає ефективність оборонних дій та стійкість фронту.
Загальні втрати противника з 24.02.22 по 04.10.25
Особовий склад: ~1 114 380 осіб (+950)
Літаки: 427 одиниць
Вертольоти: 346 одиниць
Танки: 11 226 (+1)
БПЛА оперативно-тактичного рівня: 66 543 (+450)
Бойові броньовані машини: 23 298 (+1)
Крилаті ракети: 3 803 (+10)
Артилерійські системи: 33 428 (+15)
Кораблі та катери: 28
Підводні човни: 1
РСЗВ: 1 515 (+1)
Автомобільна техніка та цистерни з ПММ: 63 398 (+73)
Системи ППО: 1 222
Спеціальна техніка: 3 971 (+1)
Дані Генштабу на 4 жовтня демонструють систематичні втрати противника за всіма категоріями озброєнь. Найбільші збитки припадають на бронетанкову техніку, БПЛА та артилерію, що підкреслює ефективність оборонних операцій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
На 4 жовтня Генштаб ЗСУ опублікував оновлені дані щодо бойових втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення. Зазначається, що систематичні удари та ефективні оборонні операції українських військ продовжують завдавати значних втрат за всіма категоріями особового складу і техніки ворога.
Особливо серйозних втрат противник зазнав у бронетанковій техніці, безпілотниках та артилерійських системах, що відображає ефективність оборонних дій та стійкість фронту.
Загальні втрати противника з 24.02.22 по 04.10.25
Особовий склад: ~1 114 380 осіб (+950)
Літаки: 427 одиниць
Вертольоти: 346 одиниць
Танки: 11 226 (+1)
БПЛА оперативно-тактичного рівня: 66 543 (+450)
Бойові броньовані машини: 23 298 (+1)
Крилаті ракети: 3 803 (+10)
Артилерійські системи: 33 428 (+15)
Кораблі та катери: 28
Підводні човни: 1
РСЗВ: 1 515 (+1)
Автомобільна техніка та цистерни з ПММ: 63 398 (+73)
Системи ППО: 1 222
Спеціальна техніка: 3 971 (+1)
Дані Генштабу на 4 жовтня демонструють систематичні втрати противника за всіма категоріями озброєнь. Найбільші збитки припадають на бронетанкову техніку, БПЛА та артилерію, що підкреслює ефективність оборонних операцій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 4 жовтня: прогноз
Сьогодні, 10:12
Росія втратила за добу багато особового складу та техніки: основні цифри
Сьогодні, 09:15