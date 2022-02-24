Росія втратила за добу багато особового складу та техніки: основні цифри

На 4 жовтня Генштаб ЗСУ оновив дані про бойові втрати противника. Інформація охоплює період з 24 лютого 2022 року і відображає втрати особового складу, техніки та озброєння.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.На 4 жовтня Генштаб ЗСУ опублікував оновлені дані щодо бойових втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення. Зазначається, що систематичні удари та ефективні оборонні операції українських військ продовжують завдавати значних втрат за всіма категоріями особового складу і техніки ворога.Особливо серйозних втрат противник зазнав у бронетанковій техніці, безпілотниках та артилерійських системах, що відображає ефективність оборонних дій та стійкість фронту.Загальні втрати противника з 24.02.22 по 04.10.25Особовий склад: ~1 114 380 осіб (+950)Літаки: 427 одиницьВертольоти: 346 одиницьТанки: 11 226 (+1)БПЛА оперативно-тактичного рівня: 66 543 (+450)Бойові броньовані машини: 23 298 (+1)Крилаті ракети: 3 803 (+10)Артилерійські системи: 33 428 (+15)Кораблі та катери: 28Підводні човни: 1РСЗВ: 1 515 (+1)Автомобільна техніка та цистерни з ПММ: 63 398 (+73)Системи ППО: 1 222Спеціальна техніка: 3 971 (+1)Дані Генштабу на 4 жовтня демонструють систематичні втрати противника за всіма категоріями озброєнь. Найбільші збитки припадають на бронетанкову техніку, БПЛА та артилерію, що підкреслює ефективність оборонних операцій.