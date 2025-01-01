Чи очікувати магнітні бурі 4 жовтня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У суботу, 4 жовтня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.
Про це повідомляє Meteoprog.
Минулої доби на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,5. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
За даними meteoagent, 4 жовтня очікується магнітна буря з К-індексом 4.3 (жовтий рівень).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Meteoprog.
Минулої доби на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,5. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
За даними meteoagent, 4 жовтня очікується магнітна буря з К-індексом 4.3 (жовтий рівень).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 4 жовтня: прогноз
Сьогодні, 10:12