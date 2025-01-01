Чи очікувати магнітні бурі 4 жовтня: прогноз

У суботу, 4 жовтня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.Про це повідомляє Meteoprog.Минулої доби на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,5. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, можливий сонячний радіаційний шторм.Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.За даними meteoagent, 4 жовтня очікується магнітна буря з К-індексом 4.3 (жовтий рівень).