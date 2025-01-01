Курс валют на 4 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:08
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 4 жовтня. Так,вартість долара США підвищилася на 5 копійок і становить 41,27 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,27 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,50 (+13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,39 (+3 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,27 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,50 (+13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,39 (+3 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 4 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:08
Чи очікувати магнітні бурі 4 жовтня: прогноз
Сьогодні, 10:12
Китайські квадроцикли: рейтинг найнадійніших брендів і моделей
Сьогодні, 08:30