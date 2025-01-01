Курс валют на 4 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 4 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 4 жовтня. Так,вартість долара США підвищилася на 5 копійок і становить 41,27 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,27 (+5 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,50 (+13 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,39 (+3 коп.)

