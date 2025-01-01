Яка зарплата у працівників ТЦК на Волині: подробиці





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Волинській області, які працюють у групах оповіщення, зароблять від 20 тис. грн на місяць.Про це в інтерв'ю журналісту Юрію Ричуку розповіла пресофіцерка обласного ТЦК та СП, передає "Конкурент" «Військовослужбовці отримують грошове забезпечення і військові ТЦК нічим не відрізняються від військових інших військових частин. Однак є певне регулювання між грошовим забезпеченням будь-яких військовослужбовців – усе залежить від посади, звання, вислуги та можливих інших факторів. Загалом як військові ТЦК, так і військові інших частин отримують однакове грошове забезпечення. Якщо брати солдата, то це від 20 тисяч гривень. Зазвичай у групах оповіщення – рядовий сержантський склад. У сержанта теж зарплата залежить від вислуги, приблизно від 22 тисяч», – розповіла пресофіцерка.

