Яка зарплата у працівників ТЦК на Волині: подробиці
Сьогодні, 13:17
Військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Волинській області, які працюють у групах оповіщення, зароблять від 20 тис. грн на місяць.
Про це в інтерв'ю журналісту Юрію Ричуку розповіла пресофіцерка обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук, передає "Конкурент".
«Військовослужбовці отримують грошове забезпечення і військові ТЦК нічим не відрізняються від військових інших військових частин. Однак є певне регулювання між грошовим забезпеченням будь-яких військовослужбовців – усе залежить від посади, звання, вислуги та можливих інших факторів. Загалом як військові ТЦК, так і військові інших частин отримують однакове грошове забезпечення. Якщо брати солдата, то це від 20 тисяч гривень. Зазвичай у групах оповіщення – рядовий сержантський склад. У сержанта теж зарплата залежить від вислуги, приблизно від 22 тисяч», – розповіла пресофіцерка.
