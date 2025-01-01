Луцький ТЦ передумав надавати пільгові паркомісця для учасників бойових дій





Про це написав Борис Ярославович у соцмережі facebook, - інформує



"Лафа скінчилася... Раніше заїзджав в ТЦ ,,Варшавський'' і стоянка була безкоштовна для УБД.. Сьогодні заїхав ввечері, а виїзджаю, даю посвідчення + талон і дзуськи, охоронець опустивши очі показує папір від власників, де вказано, що для УБД пільг вже не має... так що УБДовці майте на увазі і готуйте гривні на стоянку, якщо надумаєте заїхати у Варшавський", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку торговий центр "Варшавський" відмінив пільги паркування для учасників бойових дій.Про це написаву соцмережі facebook, - інформує ВолиньUA "Лафа скінчилася... Раніше заїзджав в ТЦ ,,Варшавський'' і стоянка була безкоштовна для УБД.. Сьогодні заїхав ввечері, а виїзджаю, даю посвідчення + талон і дзуськи, охоронець опустивши очі показує папір від власників, де вказано, що для УБД пільг вже не має... так що УБДовці майте на увазі і готуйте гривні на стоянку, якщо надумаєте заїхати у Варшавський", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію