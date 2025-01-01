Луцький ТЦ передумав надавати пільгові паркомісця для учасників бойових дій

Луцький ТЦ передумав надавати пільгові паркомісця для учасників бойових дій
У Луцьку торговий центр "Варшавський" відмінив пільги паркування для учасників бойових дій.

Про це написав Борис Ярославович у соцмережі facebook, - інформує ВолиньUA.

"Лафа скінчилася... Раніше заїзджав в ТЦ ,,Варшавський'' і стоянка була безкоштовна для УБД.. Сьогодні заїхав ввечері, а виїзджаю, даю посвідчення + талон і дзуськи, охоронець опустивши очі показує папір від власників, де вказано, що для УБД пільг вже не має... так що УБДовці майте на увазі і готуйте гривні на стоянку, якщо надумаєте заїхати у Варшавський", - йдеться у дописі.


