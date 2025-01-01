Можна залишити прапорець: у Володимирі з'явився «Народний меморіал»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі зʼявилась нова локація «Народний меморіал», де можна вшанувати памʼять Героїв, залишивши прапорець з іменем загиблого.Про це написали у спільноті "Твій Володимир", інформує ВолиньUA Локація знаходиться за адресою Сквер Небесної Сотні.

