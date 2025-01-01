Можна залишити прапорець: у Володимирі з'явився «Народний меморіал»
Сьогодні, 17:09
У Володимирі зʼявилась нова локація «Народний меморіал», де можна вшанувати памʼять Героїв, залишивши прапорець з іменем загиблого.
Про це написали у спільноті "Твій Володимир", інформує ВолиньUA.
Локація знаходиться за адресою Сквер Небесної Сотні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це написали у спільноті "Твій Володимир", інформує ВолиньUA.
Локація знаходиться за адресою Сквер Небесної Сотні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сочі атакували дрони, коли там перебував Путін, - ЗМІ
Сьогодні, 18:12
Можна залишити прапорець: у Володимирі з'явився «Народний меморіал»
Сьогодні, 17:09
Яка зарплата у працівників ТЦК на Волині: подробиці
Сьогодні, 13:17