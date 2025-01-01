Сочі атакували дрони, коли там перебував Путін, - ЗМІ

Сочі атакували дрони, коли там перебував Путін, - ЗМІ
Сочі потрапив під атаку дронів, коли в місті з візитом перебував російський диктатор Володимир Путін. Він виступав там на Валдайському форумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Видання звернуло увагу, що близько 22:30 аеропорти в Сочі та Геленджику закрили, а вже за півгодини мер Сочі Андрій Прошунін поскаржився на атаку безпілотників.

У мережі з'явилася інформація, що системи ППО намагалися збити над морем дрони. Також було чути сирену і вибухи.

Про атаку також заявляв глава федеральної території Сіріус у Краснодарському краї Дмитро Плішкін.

При цьому Путін виступав і відповідав на запитання на пленарній сесії Валдайського форуму до 22:00.

Після атаки Міноборони РФ, як зазвичай, заявило про "успішне знищення" 11 дронів над акваторією Чорного моря. Також чотири дрони нібито збили над тимчасово окупованим Кримом.

Варто зауважити, що Україна офіційно не повідомляла про атаку дронів на Сочі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Путін, дрони, Сочі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на ринку дорожчають яблука: продавці пояснили причину
Сьогодні, 19:16
Сочі атакували дрони, коли там перебував Путін, - ЗМІ
Сьогодні, 18:12
Можна залишити прапорець: у Володимирі з'явився «Народний меморіал»
Сьогодні, 17:09
Луцький ТЦ передумав надавати пільгові паркомісця для учасників бойових дій
Сьогодні, 16:13
У Луцьку на ринку подешевшав виноград: які ціни на сезонні фрукти
Сьогодні, 15:11
Медіа
відео
1/8