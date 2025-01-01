Сочі атакували дрони, коли там перебував Путін, - ЗМІ

Володимир Путін. Він виступав там на Валдайському форумі.



Про це повідомляє



Видання звернуло увагу, що близько 22:30 аеропорти в Сочі та Геленджику закрили, а вже за півгодини мер Сочі Андрій Прошунін поскаржився на атаку безпілотників.



У мережі з'явилася інформація, що системи ППО намагалися збити над морем дрони. Також було чути сирену і вибухи.



Про атаку також заявляв глава федеральної території Сіріус у Краснодарському краї Дмитро Плішкін.



При цьому Путін виступав і відповідав на запитання на пленарній сесії Валдайського форуму до 22:00.



Після атаки Міноборони РФ, як зазвичай, заявило про "успішне знищення" 11 дронів над акваторією Чорного моря. Також чотири дрони нібито збили над тимчасово окупованим Кримом.



Варто зауважити, що Україна офіційно не повідомляла про атаку дронів на Сочі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сочі потрапив під атаку дронів, коли в місті з візитом перебував російський диктатор. Він виступав там на Валдайському форумі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.Видання звернуло увагу, що близько 22:30 аеропорти в Сочі та Геленджику закрили, а вже за півгодини мер Сочі Андрій Прошунін поскаржився на атаку безпілотників.У мережі з'явилася інформація, що системи ППО намагалися збити над морем дрони. Також було чути сирену і вибухи.Про атаку також заявляв глава федеральної території Сіріус у Краснодарському краї Дмитро Плішкін.При цьому Путін виступав і відповідав на запитання на пленарній сесії Валдайського форуму до 22:00.Після атаки Міноборони РФ, як зазвичай, заявило про "успішне знищення" 11 дронів над акваторією Чорного моря. Також чотири дрони нібито збили над тимчасово окупованим Кримом.Варто зауважити, що Україна офіційно не повідомляла про атаку дронів на Сочі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію