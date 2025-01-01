У Луцьку на ринку дорожчають яблука: продавці пояснили причину

У жовтні вартість яблук на луцькому ринку порівняно з вереснем не змінилась, проте продавці попереджають, що незабаром ціна зросте.

Журналісти ВСН відвідали Варшавський ринок у Луцьку, поспілкувалися з продавцями, щоб дізнатись, чому подорожчають яблука.

У жовтні вартість яблук така ж як і у вересні. Домашні яблука з Волині продають в середньому по 40 гривень за кілограм. А привозні від 50 до 55 гривень.

Продавці попереджають, що через погодні умови цього року вартість зросте.

“Зараз маємо яблука з Чернівців, але скоро будуть привозити з Польщі, тому й ціна піде вгору”, — розповів один із продавців, пан Андрій (ім’я змінено).

Окрім яблук, на ринку також представлені груші різних сортів — їхня вартість коливається від 40 до 55 гривень за кілограм.

