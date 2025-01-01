Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 5 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-7°, вдень 12-14° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8°, вдень 10-15° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-7°, вдень 12-14° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8°, вдень 10-15° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У потязі помер воїн з Волині Олександр Баран
Сьогодні, 21:15
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 5 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку на ринку дорожчають яблука: продавці пояснили причину
Сьогодні, 19:16
Сочі атакували дрони, коли там перебував Путін, - ЗМІ
Сьогодні, 18:12