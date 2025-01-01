Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 5 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 5-7°, вдень 12-14° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 3-8°, вдень 10-15° тепла.

