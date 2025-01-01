Підводу знайшли, а чоловіка – ні: нові деталі зникнення 78-річного волинянина

Андрієвського Анатолія Олександровича.



Він зник 3 жовтня близько 12:00 години, повідомляють правоохоронці, передає



Чоловік пішов до лісу по гриби у напрямку с. Підсинівка Ковельського району та досі не повернувся.



Волинянин пересувався на гужовій підводі, місце знаходження якої встановили поліцейські у ході проведення пошукових заходів. Відомо, що чоловік також пересувався з палицею, мобільного телефону при собі не мав.



Працівники поліції, рятувальники та небайдужі місцеві жителі долучилися до пошукових заходів.



У разі встановлення особи або ж обставин, які допоможуть у його пошуку, прохання повідомляти на лінію 102 чи за телефоном 0683560021.

