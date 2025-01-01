Підводу знайшли, а чоловіка – ні: нові деталі зникнення 78-річного волинянина

Підводу знайшли, а чоловіка – ні: нові деталі зникнення 78-річного волинянина
На Волині розшукують 78-річного жителя села Качин Андрієвського Анатолія Олександровича.

Він зник 3 жовтня близько 12:00 години, повідомляють правоохоронці, передає "Конкурент".

Чоловік пішов до лісу по гриби у напрямку с. Підсинівка Ковельського району та досі не повернувся.

Волинянин пересувався на гужовій підводі, місце знаходження якої встановили поліцейські у ході проведення пошукових заходів. Відомо, що чоловік також пересувався з палицею, мобільного телефону при собі не мав.

Працівники поліції, рятувальники та небайдужі місцеві жителі долучилися до пошукових заходів.

У разі встановлення особи або ж обставин, які допоможуть у його пошуку, прохання повідомляти на лінію 102 чи за телефоном 0683560021.

