У потязі помер воїн з Волині Олександр Баран
Сьогодні, 21:15
Помер молодший сержант Баран Олександр Никифорович, 1977 року народження.
Про це повідомив очільник Ратнівської селищної ради Віталій Бірук.
Серце воїна зупинилося 3 жовтня у потязі «Ковель – Київ».
Дату та час прощання повідомлять згодом.
Коментарі 0
