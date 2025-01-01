У потязі помер воїн з Волині Олександр Баран

Баран Олександр Никифорович, 1977 року народження.



Про це повідомив очільник Ратнівської селищної ради Віталій Бірук.



Серце воїна зупинилося 3 жовтня у потязі «Ковель – Київ».



Дату та час прощання повідомлять згодом.

Дату та час прощання повідомлять згодом.

