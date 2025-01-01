У Володимирі визначили дату початку опалювального сезону





На позачерговому засіданні виконавчого комітету Володимирської міської ради 4 жовтня розглянули єдине питання — початок опалювального періоду 2025–2026 років у громаді.



Начальник управління інфраструктури Ігор Возний повідомив, що відповідно до законодавства та листа Волинської обласної державної адміністрації від 3 жовтня, КП «Володимиртепло» пропонує розпочати опалювальний сезон для всіх категорій споживачів у разі, якщо середньодобова температура протягом трьох діб становитиме +8°С і нижче. Виняток становитиме житловий будинок №35 на вулиці Драгоманова.



Водночас, через суттєве зниження температури, тепло в комунальні заклади соціальної сфери подадуть раніше. Так, у КП «Володимирське територіальне медичне об’єднання», КП «Володимирський центр первинної медичної допомоги» та Територіальний центр соціального обслуговування опалювальний період розпочнеться вже з понеділка, 6 жовтня.



Начальник КП «Володимиртепло» Володимир Собіпан запевнив, що підприємство технічно готове подати тепло на вказані об’єкти.



Після обговорення члени виконавчого комітету одноголосно підтримали рішення про початок опалювального сезону у Володимирській міській територіальній громаді.

