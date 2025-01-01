Україна надасть нові дозволи на пошук і ексгумацію жертв Волинської трагедії

Україна надасть нові дозволи на пошук і ексгумацію жертв Волинської трагедії
Найближчим часом Україна надасть нові дозволи на проведення пошуково-ексгумаційних робіт у Львівській та Рівненській областях.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в коментарі Укрінформу, передає Бабель.

Зокрема дозволити ексгумації можуть у Гуті Пеняцькій на Львівщині та в Углах у Рівненській області. Це може відбутися вже найближчими тижнями.

Боднар також зазначив, що пошуки тіл загиблих солдатів УПА в селі Юречкове Підкарпатського воєводства Польщі можуть тривати до трьох тижнів.

За словами дипломата, польська сторона забезпечила весь комплекс дій, необхідних для проведення робіт. До процесу залучені Інститут національної памʼяті Польщі, місцева влада, поліція та інші відповідні служби.

Нагадаємо, 30 вересня українська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі. Вона досліджує територію посеред лісу в Карпатах у селі Юречкова. Там можуть бути поховані до 18 бійців Української повстанської армії, які загинули в бою з польською Армією Людовою в 1947 році.

