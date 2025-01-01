Чи очікувати магнітні бурі 5 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У неділю, 5 жовтня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, проте суттєвих магнітних бур не очікується.
Про це повідомляє Meteoprog.
Минулої доби на Сонці зафіксували 6 спалахів класу С та спалах класу М1,2, який може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
За даними meteoagent, 5 жовтня очікується магнітна буря з К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей.
