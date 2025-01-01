5 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 5 жовтня, день народження відзначає доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління ВНУ, голова ГО «Гендерний центр Волинської області» Оксана Ярош (на фото).
Також особисте свято у солістки Державного академічного Волинського народного хору, заслуженої артистки України Валентини Козачук, боксерки, заслуженого майстра спорту України Тетяни Коб, фотографа Віктора Петрука, ведучого Микити Чибаря, громадської активістки Орисі Харитонюк.
ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає багато усмішок, любові, здоров’я, радості й достатку.
5 жовтня - День працівників карного розшуку. Український День учителя не має постійної дати - його прийнято відзначати в першу неділю жовтня, цього року він припадає на 5 жовтня.
5 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Гаврило, Григорій, Дем'ян, Денис, Макар, Матвій, Олександра. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
