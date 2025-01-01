5 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 5 жовтня, день народження відзначає доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління ВНУ, голова ГО «Гендерний центр Волинської області»(на фото).Також особисте свято у солістки Державного академічного Волинського народного хору, заслуженої артистки України, боксерки, заслуженого майстра спорту України, фотографа, ведучого, громадської активісткиВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає багато усмішок, любові, здоров’я, радості й достатку.5 жовтня - День працівників карного розшуку. Український День учителя не має постійної дати - його прийнято відзначати в першу неділю жовтня, цього року він припадає на 5 жовтня.5 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Гаврило, Григорій, Дем'ян, Денис, Макар, Матвій, Олександра.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!