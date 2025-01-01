Що таке індексація пенсії та як повернути гроші військовому?





Втім практика показує, що чимало проблем виникає з індексацією військових пенсій. Доволі часто Пенсійний фонд України проводить некоректний розрахунок або взагалі відмовляє у ньому. У сьогоднішньому матеріалі адвокати юридичної компанії «Мережа права» розкажуть, коли буде індексація пенсії військовим пенсіонерам та що робити, якщо ПФУ відмовляє у ній.



Чому виникають проблеми з індексацією пенсії військовим пенсіонерам?

Право на індексацію пенсій закріплене в Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У статті 42 вказано: щороку має проводитись перерахунок раніше призначених пенсій з урахуванням інфляції та зростання середньої заробітної плати. Так само право на індексацію пенсій визначає й інший Закон № 2262-XII — «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». На скільки процентів буде здійснюватись індексація пенсії, залежить від багатьох чинників: середньої зарплати в країні, рівня інфляції тощо. Саме тому розмір може щороку змінюватись.



Попри чітку законодавчу базу, індексація пенсії військовим пенсіонерам в Україні нерідко супроводжується проблемами. На практиці Пенсійний фонд України неправомірно відмовляє у проведенні індексації тим людям, чиї пенсії були раніше перераховані за рішенням суду. У такому рішенні ПФУ керується окремими положеннями постанов Кабінету Міністрів України. Така практика визнана неправомірною: Верховний Суд неодноразово ухвалював рішення на користь пенсіонерів.



Індексація пенсії військовим пенсіонерам: алгоритм дій для відновлення права на індексацію пенсії та її донарахування

У випадку, якщо пенсія військового пенсіонера не індексується або індексується неправильно, варто діяти за чітким планом. Важливо розуміти: справедливе нарахування можливе лише після звернення до суду й отримання відповідного рішення.



Збір інформації та підготовка офіційних запитів

Перший крок — це звернення до територіального управління ПФУ. Необхідно подати письмову заяву з проханням надати детальний розрахунок пенсії. У розрахунках від ПФУ мають вказуватись всі складники: посадовий оклад, оклад за військовим званням та різні надбавки й доплати.



Також надішліть запит до ТЦК та СП з вимогою надати інформацію про те, чи надходили до них постанови КМУ про зміну розміру грошового забезпечення за вашою посадою. Саме ці документи стануть доказовою базою для подальших дій.



Подання письмової заяви-вимоги

Для проведення індексації пенсії в Україні, якщо вона не була проведена автоматично, необхідно звернутися до управління ПФУ з письмовою заявою на перерахунок виплат з урахуванням індексації. У ній слід вимагати індексації пенсії згідно з нормами чинного законодавства. Навіть якщо відповідь ПФУ буде негативною, з нею можна звернутись до суду. Цей крок дозволить навести доказ, що питання не вдалося вирішити в досудовому порядку.



Звернення до суду

Для захисту прав слід звертатися до адміністративного суду. Для успішного вирішення справи важливо скласти юридично грамотну позовну заяву з чіткими вимогами. З цим може допомогти адвокат.



На сьогодні існує велика кількість прикладів позитивної судової практики на користь військових пенсіонерів. Верховний Суд неодноразово ухвалював рішення у зразкових справах. Саме це і є орієнтиром для судів нижчих інстанцій, що підвищує шанси на успіх.



Важливі поради та рекомендації для військових пенсіонерів

Перерахунок пенсії військовим пенсіонерам — законне право кожного, хто не отримує пенсію в повному обсязі, визначеному законом. Втім важливо не зволікати, адже для звернення до адміністративного суду згідно зі статтею 122 КАС України встановлено строк у шість місяців з дня, коли людина дізналася або могла дізнатися про порушення своїх прав.



Не менш важливо зберігати всі документи, адже вони є доказовою базою для суду. Саме тому заведіть окрему теку для копій заяв, запитів, отриманих відповідей тощо.



Важливо діяти послідовно, не пропускаючи жодного з зазначених вище етапів. Такий алгоритм дій стане найкращим підтвердженням для суду, що ви намагалися вирішити спір мирним шляхом.



Обов’язково пам’ятайте про те, що індексація пенсії військовим пенсіонерам у 2025 році передбачена чинним законодавством. У вас таке ж право на її проведення, як і у цивільних пенсіонерів. Саме тому, у разі відмови у виплатах або їх зменшенні важливо захищати свої права.

