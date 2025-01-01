У Луцьку на ринку подешевшав виноград: які ціни на сезонні фрукти





Журналісти



У жовтні дині продають у середньому по 90 гривень за кілограм. Вартість кавунів тримається на рівні 30 гривень. Продавці кажуть, що сезон завершується, тому попит знижується, а товар — здебільшого залишки.



А ціни на виноград порівняно з вереснем помітно впала. Зараз ціна коливається від 85 до 150 гривень за кілограм, залежно від сорту. Особливо популярний кишмиш продають від 90 до 120 гривень за кілограм.



Продавці радять не зволікати з покупкою, бо найсмачніші сорти швидко розкуповують, а з настанням холодів вибір буде меншим.

У жовтні на луцькому ринку порівняно з вереснем вартість винограду змінились. А кавун та диня тримаються в ціні.

