Двох загиблих торік волинян ідентифікували за допомогою ДНК-тесту
Чорні дні у Володимирській громаді на Волині не закінчуються. На превеликий жаль, надійшли сумні звістки про смерть ще двох Захисників.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

На Донеччині загинув Петро Бондарєв, 10.07.1972 р.н. Життя відважного Захисника обірвалося 3 листопада 2024 року, внаслідок штурмових дій противника. Військовослужбовця вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК-тесту.

Також стало відомо про загибель 22-річного воїна Ігоря Новицького. Захисник обороняв рубежі України на Куп’янському напрямку до останнього подиху. Мужній молодий воїн загинув 3 травня минулого року, не доживши лише двох тижнів до свого дня народження. Його тіло вдалося ідентифікувати, завдяки співпадінню ДНК-тесту.

Про час та дату прощання із Захисниками повідомлять згодом.

«Неможливо підібрати слів, щоб висловити невимовний сум і біль, який розриває наші серця. Висловлюю глибокі співчуття рідним та близьким. Доземний уклін та вічна шана полеглим Героям!» - зазначив міський голова.

