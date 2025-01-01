У державну власність повернули земельні ділянки біля Шацьких озер

У державну власність повернули земельні ділянки біля Шацьких озер
За втручання прокуратури в державну власність повернуті земельні ділянки біля Шацьких озер.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Погодившись із позицією Ковельської окружної прокуратури, Шацький районний суд задоволив позовні вимоги прокурорів щодо повернення державі трьох земельних ділянок загальною площею 3 га, які розташовані неподалік озер Пулемецьке та Климівське.

Прокурори встановили, що земельні ділянки водного фонду на підставі незаконних розпоряджень органів влади та наказів Головного управління Держгеокадастру у Волинській області були неправомірно інвентаризовані як землі сільськогосподарського призначення, передані із державної у комунальну, а згодом – у приватну власність.

У суді прокурори домоглися витребування земельних ділянок у власність держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Шацькі озера, суд, земельні ділянки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Збив 65-річну велосипедистку з 6-річною дівчинкою: волинянина судять за ДТП
Сьогодні, 10:25
Двох загиблих торік волинян ідентифікували за допомогою ДНК-тесту
Сьогодні, 10:06
У державну власність повернули земельні ділянки біля Шацьких озер
Сьогодні, 09:50
Шахраї видурили у волинянки чималі гроші, обіцяючи «єДопомогу»
Сьогодні, 09:40
Аварія на Волині: легковик влетів у бензовоза
Сьогодні, 09:16
Медіа
відео
1/8