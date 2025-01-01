У державну власність повернули земельні ділянки біля Шацьких озер
Сьогодні, 09:50
За втручання прокуратури в державну власність повернуті земельні ділянки біля Шацьких озер.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Погодившись із позицією Ковельської окружної прокуратури, Шацький районний суд задоволив позовні вимоги прокурорів щодо повернення державі трьох земельних ділянок загальною площею 3 га, які розташовані неподалік озер Пулемецьке та Климівське.
Прокурори встановили, що земельні ділянки водного фонду на підставі незаконних розпоряджень органів влади та наказів Головного управління Держгеокадастру у Волинській області були неправомірно інвентаризовані як землі сільськогосподарського призначення, передані із державної у комунальну, а згодом – у приватну власність.
У суді прокурори домоглися витребування земельних ділянок у власність держави.
