Збив 65-річну велосипедистку з 6-річною дівчинкою: волинянина судять за ДТП
Сьогодні, 10:25
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 35-річним жителем села Пульмо Ковельського району правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілим тяжкі тілесні ушкодження та тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості (ч. 2 ст. 286 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Встановлено, що удень 21 червня 2025 року водій, керуючи автомобілем марки “Volkswagen Transporter”, на автодорозі в рідному селі перевищив дозволену швидкість та наїхав на велосипедистку – 65-річну жінку, яка перевозила 6-річну внучку.
У результаті ДТП найбільше постраждала дитина, яка отримала тяжкі тілесні ушкодження.
Велосипедистка теж отримала травми – середнього ступеня тяжкості.
Водій невдовзі постане перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Встановлено, що удень 21 червня 2025 року водій, керуючи автомобілем марки “Volkswagen Transporter”, на автодорозі в рідному селі перевищив дозволену швидкість та наїхав на велосипедистку – 65-річну жінку, яка перевозила 6-річну внучку.
У результаті ДТП найбільше постраждала дитина, яка отримала тяжкі тілесні ушкодження.
Велосипедистка теж отримала травми – середнього ступеня тяжкості.
Водій невдовзі постане перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні вводять штрафні бали для водіїв: за регулярні порушення можна позбутися прав
Сьогодні, 10:54
«Гнідавське болото» в Луцьку перекрили шлагбаумами
Сьогодні, 10:35
Збив 65-річну велосипедистку з 6-річною дівчинкою: волинянина судять за ДТП
Сьогодні, 10:25