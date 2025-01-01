Збив 65-річну велосипедистку з 6-річною дівчинкою: волинянина судять за ДТП





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Встановлено, що удень 21 червня 2025 року водій, керуючи автомобілем марки “Volkswagen Transporter”, на автодорозі в рідному селі перевищив дозволену швидкість та наїхав на велосипедистку – 65-річну жінку, яка перевозила 6-річну внучку.



У результаті ДТП найбільше постраждала дитина, яка отримала тяжкі тілесні ушкодження.



Велосипедистка теж отримала травми – середнього ступеня тяжкості.



Водій невдовзі постане перед судом.

