В Україні вводять штрафні бали для водіїв: за регулярні порушення можна позбутися прав





Про це повідомляє Володимира Крейденка в ефірі телемарафону.



Система штрафних балів передбачає накопичення балів за регулярні порушення - швидкісний режим, паркування або створення аварійних ситуацій. Накопичені бали впливатимуть на право водія керувати автомобілем і можуть призвести до позбавлення водійського посвідчення.



Крейденко підкреслив, що зараз в Україні є водії, які систематично порушують правила, отримують численні штрафи, але продовжують ризикувати життям своєму та інших учасників руху, адже законодавство не передбачає для них додаткової відповідальності. Нововведення має підвищити безпеку на дорогах та дисциплінувати порушників.



За його словами, нинішній штраф за перевищення швидкості - 340 гривень, а при оплаті протягом 10 днів - 170 гривень, що не є ефективним і дозволяє водіям повторно порушувати правила. Дозволена погрішність у перевищенні швидкості зараз становить +20 км/год, її планують знизити до +10 км/год. Крейденко зазначив, що через перевищення швидкості щодня гине багато людей: 41% усіх травмувань і смертей на дорогах пов’язані саме з цим.



Раніше у Верховній Раді запропонували змінити систему штрафів для водіїв. Законопроєкт передбачає підвищення відповідальності за порушення, зокрема за перевищення швидкості - головну причину смертельних ДТП в Україні. За даними поліції, з початку року сталося понад 16 тисяч аварій із потерпілими, загинули майже 2 тисячі людей.



Нагадаємо, законопроєкт №13314 передбачає підвищення штрафів за перевищення швидкості та можливість позбавлення водійських прав у випадку створення аварійної ситуації. Мета змін - зменшити кількість ДТП і травм на дорогах, адже перевищення швидкості залишається головною причиною аварій.



Запропоновані штрафи:



перевищення на 10 км/год - 340 гривень;



на 20 км/год - 680 гривень;



на 30 км/год - 1 360 гривень;



на 40 км/год - 1 700 гривень;



на 60 км/год - 2 720 гривень;



на 80 км/год - 3 400 гривень.

