Понад рік вважався зниклим безвісти: війна забрала життя воїна-захисника з Волині Олександра Стадніка

Знову біль від непоправної втрати і люта ненависть до російського окупанта…. Підтвердили загибель на війні воїна-захисника з ВолиніПро це повідомили у Шацькій селищній раді."Захищаючи Україну від ворога, загинув військовослужбовецьіз села Світязь, 4.06.1995 р.н. Старший солдат Олександр Стаднік з 16 липня 2024 року вважався зниклим безвісти. Тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи", - йдеться у дописі на сторінці громади.В мужнього воїна в Світязі залишилися батьки, дружина і двоє дітей.Про день прибуття місії «На щиті» та дату похорону повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.