Понад рік вважався зниклим безвісти: війна забрала життя воїна-захисника з Волині Олександра Стадніка
Сьогодні, 20:00
Знову біль від непоправної втрати і люта ненависть до російського окупанта…. Підтвердили загибель на війні воїна-захисника з Волині Олександра Стадніка.
Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
"Захищаючи Україну від ворога, загинув військовослужбовець Стаднік Олександр Вікторович із села Світязь, 4.06.1995 р.н. Старший солдат Олександр Стаднік з 16 липня 2024 року вважався зниклим безвісти. Тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи", - йдеться у дописі на сторінці громади.
В мужнього воїна в Світязі залишилися батьки, дружина і двоє дітей.
Про день прибуття місії «На щиті» та дату похорону повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
"Захищаючи Україну від ворога, загинув військовослужбовець Стаднік Олександр Вікторович із села Світязь, 4.06.1995 р.н. Старший солдат Олександр Стаднік з 16 липня 2024 року вважався зниклим безвісти. Тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи", - йдеться у дописі на сторінці громади.
В мужнього воїна в Світязі залишилися батьки, дружина і двоє дітей.
Про день прибуття місії «На щиті» та дату похорону повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 8 жовтня
Сьогодні, 20:36
Понад рік вважався зниклим безвісти: війна забрала життя воїна-захисника з Волині Олександра Стадніка
Сьогодні, 20:00
Ворог атакував залізницю в Чернігівській області
Сьогодні, 18:05
Почали навчання після 25 років: майже 1200 студентів на Волині можуть втратити відстрочку
Сьогодні, 17:05