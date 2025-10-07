Ворог атакував залізницю в Чернігівській області





Удару завдала біля залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин", пише



В зв'язку з цим рух поїздів на одній колії здійснюється з затримкою. Поранених немає.



"Можливе тимчасове припинення руху залізничного транспорту", – попередили в Ніжинській міській раді.



Це не перша за сьогодні атака по залізничній інфраструктурі. Вночі росіяни атакували залізницю в Полтавській області: пошкоджено депо, дистанцію енергопостачання і тягові підстанції.



А декілька днів тому ворог атакував поїзди і вокзал в Шостці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія вдень вівторка атакувала дронами Чернігівську область.Удару завдала біля залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин", пише LB.ua В зв'язку з цим рух поїздів на одній колії здійснюється з затримкою. Поранених немає."Можливе тимчасове припинення руху залізничного транспорту", – попередили в Ніжинській міській раді.Це не перша за сьогодні атака по залізничній інфраструктурі. Вночі росіяни атакували залізницю в Полтавській області: пошкоджено депо, дистанцію енергопостачання і тягові підстанції.А декілька днів тому ворог атакував поїзди і вокзал в Шостці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію