Ворог атакував залізницю в Чернігівській області
Російська армія вдень вівторка атакувала дронами Чернігівську область.

Удару завдала біля залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин", пише LB.ua.

В зв'язку з цим рух поїздів на одній колії здійснюється з затримкою. Поранених немає.

"Можливе тимчасове припинення руху залізничного транспорту", – попередили в Ніжинській міській раді.

Це не перша за сьогодні атака по залізничній інфраструктурі. Вночі росіяни атакували залізницю в Полтавській області: пошкоджено депо, дистанцію енергопостачання і тягові підстанції.

А декілька днів тому ворог атакував поїзди і вокзал в Шостці.

