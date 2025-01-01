На Волині 10-річний хлопчик отруївся грибами

Цього року на Волині зареєстровано один випадок отруєння грибами.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.У Володимирському районі дитина (10 років) потрапила до медичного закладу після споживання дикорослих підсушених грибів. Отримавши курс лікування, минулого тижня була виписана додому.Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб наголошує: щоб уникнути отруєнь грибами, варто пам’ятати правила їх безпечного збирання та вживання.Гриби – досить «важка» їжа. Вони містять велику кількість азотистих речовин, жири, вуглеводи, деякі вітаміни, мінерали, а також клітковину хітин, що майже не перетравлюється. Тому не можна зловживати грибами. Вагітним, жінкам, які годують грудьми, людям старшого віку їх їсти не рекомендується, а дітям до 12 років – взагалі не треба споживати.Як правильно збирати гриби:- передусім, ви маєте бути впевнені, що знайдений гриб – їстівний. За найменшого сумніву – не кладіть його в кошик;- не беріть старі, перезрілі й дуже молоді, бо їх легко сплутати з отруйними;- надавайте перевагу трубчастим (у них під шапкою наче губка), а не пластинчастим грибам;- не збирайте ті, що ростуть біля доріг, смітників, промислових підприємств, тощо. Такі гриби можуть накопичувати шкідливі речовини;- за посушливої погоди гриби втрачають воду і накопичують токсини, тому не збирайте їх;- не куштуйте сирі гриби; вживайте тільки після належної термічної обробки;- не купуйте дикорослі гриби з рук, на стихійних ринках;Перед приготуванням грибів уважно їх передивіться та перевірте, чи не потрапив до кошика підозрілий гриб. Якщо так – викиньте гриби з цього кошика, а його ретельно помийте.Гриби потрібно готувати протягом доби з моменту збору, дотримуючись технології: промивати та термічно обробляти.можуть проявитися як через 30 хвилин, або годину після вживання, так і через декілька діб або й тижнів.Блювання та діарея — найпоширеніші ознаки отруєння. Крім того бувають: різкий біль у животі, головний біль, підвищення температури тіла, галюцинації, холодні руки та ноги (через відтік крові від кінцівок), судоми, задуха, марення, зниження частоти пульсу, запаморочення.При отруєнні грибами, потрібно, насамперед, викликати швидку допомогу, а також промити шлунок чистою водою:- випити 1-2 літри кип'яченої води (теплої);- викликати блювання;- повторювати процедуру 2-3 рази, доки замість блювоти не піде чиста вода.