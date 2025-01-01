На Волині 10-річний хлопчик отруївся грибами

На Волині 10-річний хлопчик отруївся грибами
Цього року на Волині зареєстровано один випадок отруєння грибами.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У Володимирському районі дитина (10 років) потрапила до медичного закладу після споживання дикорослих підсушених грибів. Отримавши курс лікування, минулого тижня була виписана додому.

Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб наголошує: щоб уникнути отруєнь грибами, варто пам’ятати правила їх безпечного збирання та вживання.

Гриби – досить «важка» їжа. Вони містять велику кількість азотистих речовин, жири, вуглеводи, деякі вітаміни, мінерали, а також клітковину хітин, що майже не перетравлюється. Тому не можна зловживати грибами. Вагітним, жінкам, які годують грудьми, людям старшого віку їх їсти не рекомендується, а дітям до 12 років – взагалі не треба споживати.

Як правильно збирати гриби:

- передусім, ви маєте бути впевнені, що знайдений гриб – їстівний. За найменшого сумніву – не кладіть його в кошик;

- не беріть старі, перезрілі й дуже молоді, бо їх легко сплутати з отруйними;

- надавайте перевагу трубчастим (у них під шапкою наче губка), а не пластинчастим грибам;

- не збирайте ті, що ростуть біля доріг, смітників, промислових підприємств, тощо. Такі гриби можуть накопичувати шкідливі речовини;

- за посушливої погоди гриби втрачають воду і накопичують токсини, тому не збирайте їх;

- не куштуйте сирі гриби; вживайте тільки після належної термічної обробки;

- не купуйте дикорослі гриби з рук, на стихійних ринках;

Перед приготуванням грибів уважно їх передивіться та перевірте, чи не потрапив до кошика підозрілий гриб. Якщо так – викиньте гриби з цього кошика, а його ретельно помийте.

Гриби потрібно готувати протягом доби з моменту збору, дотримуючись технології: промивати та термічно обробляти.

Симптоми отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин, або годину після вживання, так і через декілька діб або й тижнів.

Блювання та діарея — найпоширеніші ознаки отруєння. Крім того бувають: різкий біль у животі, головний біль, підвищення температури тіла, галюцинації, холодні руки та ноги (через відтік крові від кінцівок), судоми, задуха, марення, зниження частоти пульсу, запаморочення.

При отруєнні грибами, потрібно, насамперед, викликати швидку допомогу, а також промити шлунок чистою водою:

- випити 1-2 літри кип'яченої води (теплої);

- викликати блювання;

- повторювати процедуру 2-3 рази, доки замість блювоти не піде чиста вода.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гриби, отруєння, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали 16-річного водія, який не вперше сідає за кермо без прав
Сьогодні, 16:37
На Волині 10-річний хлопчик отруївся грибами
Сьогодні, 16:15
Поліг у бою на Луганщині: у Луцьку попрощалися з Героєм Дмитром Загурним
Сьогодні, 15:40
Палець перетиснула каблучка: у Луцьку рятувальники допомогли дівчині
Сьогодні, 15:03
«20 років - це шлях любові, віри й маленьких щоденних перемог»: у Луцьку відзначать ювілей організації ГО «ДАУН-СИНДРОМ»
Сьогодні, 14:38
Медіа
відео
1/8