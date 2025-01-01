На Волині 10-річний хлопчик отруївся грибами
Сьогодні, 16:15
Цього року на Волині зареєстровано один випадок отруєння грибами.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
У Володимирському районі дитина (10 років) потрапила до медичного закладу після споживання дикорослих підсушених грибів. Отримавши курс лікування, минулого тижня була виписана додому.
Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб наголошує: щоб уникнути отруєнь грибами, варто пам’ятати правила їх безпечного збирання та вживання.
Гриби – досить «важка» їжа. Вони містять велику кількість азотистих речовин, жири, вуглеводи, деякі вітаміни, мінерали, а також клітковину хітин, що майже не перетравлюється. Тому не можна зловживати грибами. Вагітним, жінкам, які годують грудьми, людям старшого віку їх їсти не рекомендується, а дітям до 12 років – взагалі не треба споживати.
Як правильно збирати гриби:
- передусім, ви маєте бути впевнені, що знайдений гриб – їстівний. За найменшого сумніву – не кладіть його в кошик;
- не беріть старі, перезрілі й дуже молоді, бо їх легко сплутати з отруйними;
- надавайте перевагу трубчастим (у них під шапкою наче губка), а не пластинчастим грибам;
- не збирайте ті, що ростуть біля доріг, смітників, промислових підприємств, тощо. Такі гриби можуть накопичувати шкідливі речовини;
- за посушливої погоди гриби втрачають воду і накопичують токсини, тому не збирайте їх;
- не куштуйте сирі гриби; вживайте тільки після належної термічної обробки;
- не купуйте дикорослі гриби з рук, на стихійних ринках;
Перед приготуванням грибів уважно їх передивіться та перевірте, чи не потрапив до кошика підозрілий гриб. Якщо так – викиньте гриби з цього кошика, а його ретельно помийте.
Гриби потрібно готувати протягом доби з моменту збору, дотримуючись технології: промивати та термічно обробляти.
Симптоми отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин, або годину після вживання, так і через декілька діб або й тижнів.
Блювання та діарея — найпоширеніші ознаки отруєння. Крім того бувають: різкий біль у животі, головний біль, підвищення температури тіла, галюцинації, холодні руки та ноги (через відтік крові від кінцівок), судоми, задуха, марення, зниження частоти пульсу, запаморочення.
При отруєнні грибами, потрібно, насамперед, викликати швидку допомогу, а також промити шлунок чистою водою:
- випити 1-2 літри кип'яченої води (теплої);
- викликати блювання;
- повторювати процедуру 2-3 рази, доки замість блювоти не піде чиста вода.
