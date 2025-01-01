Палець перетиснула каблучка: у Луцьку рятувальники допомогли дівчині

У Луцьку рятувальники надали допомогу дівчині.

Про це повідомили упресслужбі ДСНС Волині.

6 жовтня о 12:15 до рятувальників Аварійно-рятувального загону м. Луцька звернулася по допомогу дівчина — її палець перетискала каблучка, яку вона не могла самостійно зняти.

Рятувальники за допомогою кутового гравера обережно розрізали каблучку та зняли її з пальця, запобігши можливим ускладненням.

