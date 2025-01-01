Захист рідного дому та пошуки щастя: що покажуть у театрі у Луцьку 7 – 12 жовтня





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод та кохання. Щирі сценічні переживання – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 7 до 12 жовтня.



Відчуйте сучасний дух українського театру!



У вівторок, 7 жовтня о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Камерна сцена. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).



В основі вистави – історія трьох персонажів – Анни, Миколи Задорожного та Михайла Гурмана, ролі яких грають талановиті актори. Цікаво, що вистава викреслює Анну зі списку «претендентів на крадіжку», змінюючи традиційне розуміння сюжету...



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Драма-інтерв'ю про українок, які виїхали до Італії.



У четвер, 9 жовтня о 18:00 на камерній сцені – «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



За роки війни проблема виїзду жінок за кордон, розлуки та розбитих сімей не просто не зникла – вона набула критичного загострення. Питання гармонізації стосунків між чоловіком і жінкою також не відійшли на другий план – лише вибір змінився, перейшов на інший рівень... І знову ж таки, питання того, наскільки Ти Людина – вічне.



Ранок у театрі розпочинається з натхнення – тут прокидається мистецтво.



У суботу, 11 жовтня о 12:00 – мюзикл на дві дії «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Основна сцена. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).



«Наша вистава про захист рідного дому. Це яскрава і мʼяка історія для дітей про серйозні ідеї. Я через цю постановку хотів показати наскільки світлий світ у якому панує мир, злагода і любов, як це є у хатинці звірят, коли вони, обʼєднавшись у битві, перемогли Вовка та Лисицю, які прийшли у рукавичку аби зʼїсти Півника», – режисер-постановник Владислав Маціюк.



Вечір суботи у театрі – час для української комедії, щирого сміху й доброго настрою.



У суботу ввечері, 11 жовтня о 17:00, на основній сцені – «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Глядачі зможуть поспостерігати за тим, як красуня Уляна підносить гарбуза незграбному телепню Стецьку. Як спритний вояка Скорик видає себе за чародія і просто на очах «гіпнотизує» незговірливу Улянину матір, аби та погодилася видати дочку заміж за коханого Олексія. Любовні пригоди, весільні клопоти, несподівані зустрічі та незвичайні події – усе це чекає на глядачів, які вирушать до Гончарівки на сватання.



Театр зустрічає неділю з усмішкою – попереду ще один день, сповнений історій і емоцій.



У неділю, 12 жовтня, о 12:00 – комічна опера на дві дії «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Основна сцена. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



У виставі засуджують насильство, брехливість, хижість, а натомість показують, як захищати скривджених, допомагати слабшим. І головна ідея – ствердження перемоги добра над злом. То як навчитись попри все бути хорошим та турботливим? А згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога!



Вечір неділі у театрі – час для прем’єри української комедії, що продовжує вихідний гарним настроєм!



У неділю, 12 жовтня о 17:00 – комедія «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Молодий драматург Остап Калагурка, який майже зневірився в юнацьких мріях про щастя, наяву зустрічає героїню своєї п'єси!!! Чи варто бігти за інерцією? Чи варто заради рутини відмовлятись від найсокровеннішого? Що є мрія без кохання? А кохання – без мрії?! Всього лиш надувна лялька, чиєму серцю навіть «Корвалол» не допоможе!



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

