Ердоган «послав» росію і Китай заради співпраці зі США

Туреччина вирішила розробляти родовище рідкоземельних металів спільно зі США, відмовившись від співпраці з росією та Китаєм.

Про це повідомляє Bloomberg.

Переговори з москвою і Пекіном не дали результатів, тому Анкара обрала партнерство із Заходом.

Туреччина і США вже ведуть переговори щодо спільної розробки великих покладів рідкоземельних металів у районі Бейликова в Центральній Анатолії. Угода стала можливою після зустрічі президентів Реджепа Таїпа Ердогана і Дональда Трампа у вересні у Вашингтоні, де сторони домовилися поглиблювати співпрацю у сфері енергетики та оборони.

У 2024 році Туреччина приєдналася до Партнерства з безпеки мінеральних ресурсів, створеного США та ЄС, яке має на меті зменшити глобальну залежність від Китаю, що контролює близько 80% видобутку й переробки рідкоземельних металів. Родовища в Бейликова містять церієві, празеодимові й неодимові руди, які застосовуються у виробництві електромобілів, вітрових турбін і електроніки.

Вибір Туреччини став черговим ударом по амбіціях росії і Китаю посилити свій вплив у стратегічних галузях.

москва, яка прагнула використати співпрацю з Анкарою для обходу західних санкцій, фактично втратила ще один напрям економічного партнерства.

