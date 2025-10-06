Ердоган «послав» росію і Китай заради співпраці зі США

рідкоземельних металів спільно зі США, відмовившись від співпраці з росією та Китаєм.



Про це повідомляє



Переговори з москвою і Пекіном не дали результатів, тому Анкара обрала партнерство із Заходом.



Туреччина і США вже ведуть переговори щодо спільної розробки великих покладів рідкоземельних металів у районі Бейликова в Центральній Анатолії. Угода стала можливою після зустрічі президентів Реджепа Таїпа Ердогана і Дональда Трампа у вересні у Вашингтоні, де сторони домовилися поглиблювати співпрацю у сфері енергетики та оборони.



У 2024 році Туреччина приєдналася до Партнерства з безпеки мінеральних ресурсів, створеного США та ЄС, яке має на меті зменшити глобальну залежність від Китаю, що контролює близько 80% видобутку й переробки рідкоземельних металів. Родовища в Бейликова містять церієві, празеодимові й неодимові руди, які застосовуються у виробництві електромобілів, вітрових турбін і електроніки.



Вибір Туреччини став черговим ударом по амбіціях росії і Китаю посилити свій вплив у стратегічних галузях.



москва, яка прагнула використати співпрацю з Анкарою для обходу західних санкцій, фактично втратила ще один напрям економічного партнерства.



