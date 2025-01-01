Російський шпигун влаштувався до Сил оборони під виглядом добровольця

Працівники СБУ затримали громадянина рф, який під виглядом добровольця вступив до Сил оборони і почавПро це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки за сприяння Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ викрила нове агентурне проникнення фсб до підрозділів Сил оборони України.За результатами спецоперації у Львові затримано громадянина рф, який, влаштувавшись добровольцем в один із бойових підрозділів ЗСУ, почав працювати на російську спецслужбу.Зокрема, цей фігурант коригував ракетні удари рашистів по Львівській області.Щоб виконати вороже завдання, фігурант «зливав» до фсб координати тимчасового базування свого підрозділу та суміжних військових частин.Також фігурант надсилав ворогу геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні.Встановлено, що росіянин підтримував контакт з куратором через анонімні чати. Для конспірації агентурного зв’язку «кріт» використовував три смартфони з різними операторами, зокрема країн Євросоюзу.Однак, ворогу це не допомогло. Співробітники СБУ задокументували розвідактивність агента і затримали його, коли він прямував до банкомата, щоб перевірити надходження грошей з рф.Встановлено, що для залучення чоловіка до співпраці, фсб задіяла його брата з росії.Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру.Зловмисник перебуває під вартою.Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.