Наводив ракети на аеродроми: СБУ зловила зрадника у Хмельницькому

Працівники СБУ, який коригував атаки рф по аеродромах та енергооб’єктах на заході України.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Хмельницькому ще одного агента фсб. Зловмисник наводив ракетно-дронові удари рф по об’єктах військової та критичної інфраструктури у західному регіоні України.За матеріалами справи, виконавцем замовлень рашистів виявився 31-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору ворога в Телеграм-каналах з пошуку «швидкого заробітку».Там його завербували одразу два співробітники фсб, які ставили фігуранту різні завдання:• один куратор вимагав виявити та передати ворогу геолокації аеродромів ЗСУ;• інший російський спецслужбіст чекав від агента координати опорних електропідстанцій, які рашисти планували знищити, щоб знеструмити регіон.Крім того, фігурант збирав координати муніципальних установ та підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні авто правоохоронців для їхнього, можливо, підриву в майбутньому.Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому», коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію.На місці події у фігуранта вилучено смартфон із доказами його листування з окупантами, а також фото та відео українських об’єктів, які агент збирався відправити до фсб.Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили спільно зі співробітниками СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.