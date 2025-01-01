Наводив ракети на аеродроми: СБУ зловила зрадника у Хмельницькому

Наводив ракети на аеродроми: СБУ зловила зрадника у Хмельницькому
Працівники СБУ затримали агента фсб, який коригував атаки рф по аеродромах та енергооб’єктах на заході України.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Хмельницькому ще одного агента фсб. Зловмисник наводив ракетно-дронові удари рф по об’єктах військової та критичної інфраструктури у західному регіоні України.

За матеріалами справи, виконавцем замовлень рашистів виявився 31-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору ворога в Телеграм-каналах з пошуку «швидкого заробітку».

Там його завербували одразу два співробітники фсб, які ставили фігуранту різні завдання:

• один куратор вимагав виявити та передати ворогу геолокації аеродромів ЗСУ;
• інший російський спецслужбіст чекав від агента координати опорних електропідстанцій, які рашисти планували знищити, щоб знеструмити регіон.

Крім того, фігурант збирав координати муніципальних установ та підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні авто правоохоронців для їхнього, можливо, підриву в майбутньому.

Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому», коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію.

На місці події у фігуранта вилучено смартфон із доказами його листування з окупантами, а також фото та відео українських об’єктів, які агент збирався відправити до фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно зі співробітниками СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П’яний водій на Toyota виїхав на зустрічну у Ковелі: двоє постраждалих
Сьогодні, 11:06
Ініціативу поширять на всю країну: Київ і область зупинилися на хвилину мовчання о 09:00
Сьогодні, 10:51
Наводив ракети на аеродроми: СБУ зловила зрадника у Хмельницькому
Сьогодні, 10:31
Волинянину під час збирання гарбузів затиснуло ногу в подрібнювачі комбайна
Сьогодні, 10:18
Густонаселений район Луцька – без гарячої води: причина
Сьогодні, 10:03
Медіа
відео
1/8